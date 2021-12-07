Смертельное ДТП под Киевом: арестован полицейский без альтернативы внесения залога

В результате ДТП один из пассажиров "Таврии" погиб на месте происшествия, другой — скончался в больнице.

Взят под стражу полицейский, подозреваемый в смертельном ДТП в Киевской области. Он арестован без альтернативы внесения залога.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога начальнику сектора одного из районных управлений полиции ГУ Нацполиции в Киевской области, который подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло гибель нескольких человек (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины)", — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя собственным автомобилем Volkswagen Passat проехал на красный сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем "ЗАЗ Таврия", который находился на перекрестке улиц в с. Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.

В результате ДТП один из пассажиров "Таврии" погиб на месте происшествия, другой — сумер в больнице.

Напомним, досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ДБР, расположенного в Киеве.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.

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