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Аренда квартиры в Киеве в 2022 году: как изменились цены и где дешевле

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Аренда квартиры в Киеве в 2022 году: как изменились цены и где дешевле

Однокомнатные квартиры стоят от 8,4 до 18,3 тысяч гривен.

Последние полгода стоимость аренды жилья в Киеве остается стабильной. Самый дорогой район столицы, как и всегда – Печерский. Дешевле всего арендовать квартиру в Деснянском районе.

ТСН.ua узнал, сколько стоит аренда 1-3 комнатной квартиры во всех районах Киева.

Отметим, что цены на аренду жилья указаны средние по состоянию на январь 2022 года.

dom.ria.com / ©
dom.ria.com

Левый берег. Деснянский район

Арендовать жилье дешевле на левом берегу Киева. Согласно данным портала Address.ua, в Деснянском районе однокомнатная квартира в среднем стоит 8,4 тысячи гривен в месяц, двухкомнатная9,3 тысячи, трехкомнатная11,6 тысяч. Еще больше сэкономить можно только в пригороде.

Днепровский район

Чуть дороже в Днепровском районе. Однокомнатная квартира — 11,4 тысячи, двухкомнатная — 11,6 тысяч, трехкомнатная — 18,6 тысяч.

Дарницкий район

В Дарницком районе столицы однокомнатная квартира стоит 12,6 тысяч, двухкомнатная — 15,3 тысячи, трехкомнатная — 18,3 тысячи. Здесь стоит отметить, что средняя цена на трехкомнатные квартиры несколько ниже, чем в Днепровском районе.

Правый берег. Святошинский район

Начнем с самого дешевого района – Святошинского. Однокомнатная квартира здесь стоит 9,3 тысячи в месяц. Двухкомнатная12,4 тысячи, трехкомнатная – 12,8 тысяч.

Соломенский район

Если брать во внимание среднюю стоимость аренды однокомнатных квартир, чуть более дорогой район — Соломенский. Здесь однокомнатная будет стоить 11,2 тысячи, двухкомнатная – 13,3 тысячи, трехкомнатная – 17,1 тысячу.

Оболонский район

Следующий район – Оболонский. Аренда однокомнатной квартиры стоит около 11,5 тысяч. Двухкомнатная — 14,3 тысячи. Трехкомнатная квартира значительно дороже – 28,2 тысячи.

Шевченковский район

Аренда однокомнатной квартиры в Шевченковском районе стоит чуть дороже – 12 тысяч. Цены на двухкомнатную значительно выше – около 16 тысяч. Трехкомнатная – в среднем 39,2 тысячи. Стоит отметить, что цена на аренду трехкомнатной квартиры в этом районе одна из самых высоких в Киеве.

Подольский район

В Подольском районе столицы аренда однокомнатной квартиры стоит около 12,8 тысяч. Интересно, что двухкомнатная квартира здесь стоит значительно дешевле – 10,9 тысяч. Трехкомнатная – 25,2 тысячи – дешевле, чем в Шевченковском и Оболонском районе.

Голосеевский район

Аренда однокомнатной квартиры в Голосеевском районе в среднем стоит 13,2 тысячи, что дешевле, чем в Подольском районе. Однако на большее жилье цены значительно выше. Двухкомнатная квартира – 18,2 тысячи, трехкомнатная – около 33 тысяч.

Печерский район

В Печерском районе аренда самая дорогая. Однокомнатная квартира стоит примерно 18,3 тысячи в месяц, двухкомнатная – 27,7 тысяч, трехкомнатная – 42,4 тысячи.

Что и где дешевле

Можем сделать вывод, что арендовать однокомнатную квартиру в Киеве стоит от 8,4 до 18,3 тысяч гривен в зависимости от района. Двухкомнатнуюот 9,3 до 27,7 тысяч. Трехкомнатная в столице стоит от 11,6 до 42,4 тысяч в месяц.

Самое дешевое жилье – на левом берегу, а именно в Деснянском районе. От 8,4 до 11,6 тысячи гривен. Однако в Дарницком районе столицы аренда значительно дороже – от 12,6 до 18,3 тысяч. Дороже всего арендовать квартиру в Печерском районе — от 18,3 до 42,4 тысяч.

Напомним, что, имея бюджет до 60 тысяч долларов, в Киеве можно купить квартиру в жилом состоянии. Денег хватит даже на трехкомнатную.

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