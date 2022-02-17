Аренда квартиры в Киеве в 2022 году: как изменились цены и где дешевле

Аренда квартиры в Киеве в 2022 году: как изменились цены и где дешевле

Однокомнатные квартиры стоят от 8,4 до 18,3 тысяч гривен.

Последние полгода стоимость аренды жилья в Киеве остается стабильной. Самый дорогой район столицы, как и всегда – Печерский. Дешевле всего арендовать квартиру в Деснянском районе.

ТСН.ua узнал, сколько стоит аренда 1-3 комнатной квартиры во всех районах Киева.

Отметим, что цены на аренду жилья указаны средние по состоянию на январь 2022 года.

dom.ria.com

Левый берег. Деснянский район

Арендовать жилье дешевле на левом берегу Киева. Согласно данным портала Address.ua, в Деснянском районе однокомнатная квартира в среднем стоит 8,4 тысячи гривен в месяц, двухкомнатная – 9,3 тысячи, трехкомнатная – 11,6 тысяч. Еще больше сэкономить можно только в пригороде.

Днепровский район

Чуть дороже в Днепровском районе. Однокомнатная квартира — 11,4 тысячи, двухкомнатная — 11,6 тысяч, трехкомнатная — 18,6 тысяч.

Дарницкий район

В Дарницком районе столицы однокомнатная квартира стоит 12,6 тысяч, двухкомнатная — 15,3 тысячи, трехкомнатная — 18,3 тысячи. Здесь стоит отметить, что средняя цена на трехкомнатные квартиры несколько ниже, чем в Днепровском районе.

Правый берег. Святошинский район

Начнем с самого дешевого района – Святошинского. Однокомнатная квартира здесь стоит 9,3 тысячи в месяц. Двухкомнатная – 12,4 тысячи, трехкомнатная – 12,8 тысяч.

Соломенский район

Если брать во внимание среднюю стоимость аренды однокомнатных квартир, чуть более дорогой район — Соломенский. Здесь однокомнатная будет стоить 11,2 тысячи, двухкомнатная – 13,3 тысячи, трехкомнатная – 17,1 тысячу.

Оболонский район

Следующий район – Оболонский. Аренда однокомнатной квартиры стоит около 11,5 тысяч. Двухкомнатная — 14,3 тысячи. Трехкомнатная квартира значительно дороже – 28,2 тысячи.

Шевченковский район

Аренда однокомнатной квартиры в Шевченковском районе стоит чуть дороже – 12 тысяч. Цены на двухкомнатную значительно выше – около 16 тысяч. Трехкомнатная – в среднем 39,2 тысячи. Стоит отметить, что цена на аренду трехкомнатной квартиры в этом районе одна из самых высоких в Киеве.

Подольский район

В Подольском районе столицы аренда однокомнатной квартиры стоит около 12,8 тысяч. Интересно, что двухкомнатная квартира здесь стоит значительно дешевле – 10,9 тысяч. Трехкомнатная – 25,2 тысячи – дешевле, чем в Шевченковском и Оболонском районе.

Голосеевский район

Аренда однокомнатной квартиры в Голосеевском районе в среднем стоит 13,2 тысячи, что дешевле, чем в Подольском районе. Однако на большее жилье цены значительно выше. Двухкомнатная квартира – 18,2 тысячи, трехкомнатная – около 33 тысяч.

Печерский район

В Печерском районе аренда самая дорогая. Однокомнатная квартира стоит примерно 18,3 тысячи в месяц, двухкомнатная – 27,7 тысяч, трехкомнатная – 42,4 тысячи.

Что и где дешевле

Можем сделать вывод, что арендовать однокомнатную квартиру в Киеве стоит от 8,4 до 18,3 тысяч гривен в зависимости от района. Двухкомнатную – от 9,3 до 27,7 тысяч. Трехкомнатная в столице стоит от 11,6 до 42,4 тысяч в месяц.

Самое дешевое жилье – на левом берегу, а именно в Деснянском районе. От 8,4 до 11,6 тысячи гривен. Однако в Дарницком районе столицы аренда значительно дороже – от 12,6 до 18,3 тысяч. Дороже всего арендовать квартиру в Печерском районе — от 18,3 до 42,4 тысяч.

Напомним, что, имея бюджет до 60 тысяч долларов, в Киеве можно купить квартиру в жилом состоянии. Денег хватит даже на трехкомнатную.

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