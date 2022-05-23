Аренда квартиры в Киеве: на сколько упала цена из-за войны

Аренда квартиры в Киеве: на сколько упала цена из-за войны

Цена на аренду квартир в Киеве из-за полномасштабной войны в среднем на рынке упала на 38% в гривне.

Об этом рассказал эксперт по недвижимости, маркетинг-директор ЛУН Денис Судилковский в интервью dev.ua.

По его словам, 50% от довоенного рынка – это количество людей, ищущих жилье в Киеве.

"Мы видим, что возвращаются. Официальные источники даже просят, чтобы не так быстро это делали, потому что инфраструктура еще не полностью восстановилась", – рассказал он.

Судилковский прогнозирует, что в Киеве будет определенный бум на жилье. Те, кто потерял работу в Украине, будут искать ее в столице, ведь здесь больше всего денег, считает эксперт.

"Что касается киевлян, которые уехали, то мое личное мнение — почти все вернутся. Потому что уехали преимущественно женщины и дети, а их мужчины остались. Они уже хотят возвращаться. Это то, что я вижу по чатикам инвесторов новостроек", — рассказал он.

Напомним, из-за войны в Киеве снизилась стоимость аренды жилья, а вот в городах на западе Украины — выросла. Так, в столице однокомнатную квартиру можно арендовать за 8-12 тыс. грн., тогда как во Львове или Ужгороде стоимость может достигать даже 2 тыс. долларов.

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