Аренда квартир в Киеве: возле какой станции метро дешевле

Самый бюджетный вариант, который можно найти в интернете – однокомната квартира за 5 тысяч гривен.

Желательное жилье в Киеве традиционно находится возле станций метро – чтобы можно было удобно и быстро передвигаться по городу. Из-за большого спроса растет и цена.

ТСН.ua с помощью dom.ria.com узнал, сколько стоит арендовать квартиру в 10-15 минут ходьбы до подземки, и на какой ветке дешевле.

Красная ветка

Также читайте В Киеве можно арендовать квартиру почти за 700 тысяч гривен: как она выглядит

Самая загруженная в Киеве красная веткаь метрополитена. Жилье у станций здесь пользуется большой популярностью. Дороже всего арендовать квартиру будет в центре и недалеко от него — станции "Арсенальная", "Крещатик", "Театральная" и "Университет".

Однокомнатная квартира с неплохим ремонтом, мебелью и техникой будет стоить от 13 тысяч гривен. Самый дешевый вариант в центре – 9 тысяч гривен возле метро "Арсенальная".

Более дешевые квартиры в аренду сдают на концах красной ветки — станции "Академгородок", "Житомирская", "Лесная". Однокомнатная квартира здесь стоит минимум 5 тысяч гривен. Жилье со свежим ремонтом будет стоить от 9 тысяч гривен.

dom.ria.com

Синяя ветка

Самые дешевые варианты аренды квартир на синей ветке метрополитена, второй по загруженности в столице, стартуют от 7-8 тысяч гривен. Такое жилье предлагают возле станций "Оболонь", "Минская" и "Героев Днепра".

Квартира со свежим ремонтом будет стоить дороже — 9-11 тысяч гривен. Неплохое жилье можно арендовать в пешей доступности к станциям "Васильковская", "Героев Днепра" и "Оболонь".

dom.ria.com

Зеленая ветка

Стоимость аренды однокомнатной квартиры на зеленой ветке метрополитена стартуют от 7 тысяч гривен – самая дешевая в Киеве. Жилье в 10 минутах пешком от станции "Позняки" можно найти минимум за 6,9 тысяч гривен.

Квартира со свежим ремонтом будет стоить дороже – от 10 тысяч гривен. Много неплохих вариантов аренды жилья возле станций "Дружбы народов" и "Вырлица".

dom.ria.com

Где аренда дешевле

Итак, самое дешевое жилье в Киеве предлагают на зеленой ветке. Дороже всего – на красной. Это касается только квартир со старым ремонтом. Аренда более "свежих" однокомнатных квартир стоит примерно одинаково на всех ветках — от 9-10 тысяч гривен. Однако чем дальше от центра – тем дешевле.

Самый бюджетный вариант, который можно найти в интернете – однокомнатная квартира за 5 тысяч гривен. До станции метро "Академгородок" 10 минут пешком.

Напомним, что в Киеве за миллион долларов продают квартиру в стиле ренессанса с антиквариатом. В Сети пользователи назвали квартиру "ужасом", "безвкусицей" и "Пшонка-стайл".

Аренда жилья: как не попасть «на крючок» аферистов

Читайте также: