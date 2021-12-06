Аренда квартир в Киеве: сколько стоит самая дорогая и в каком районе дешевле (фото)

Аренда квартир в Киеве: сколько стоит самая дорогая и в каком районе дешевле (фото)

В столице можно снять квартиру за 680 тысяч гривен.

С начала года стоимость аренды жилья в столице выросла на 12%. Снять квартиру в Киеве стоит минимум 5 тысяч гривен в месяц. Это "однушка" вдали от центра и со старым ремонтом. При этом в большинстве случаев необходимо подготовиться заплатить комиссию риэлтору – 50 или 100% от стоимости аренды жилья.

ТСН.ua проанализировал предложения по аренде квартир в Киеве на популярных сайтах dom.ria и olx.ua.

Однокомнатные квартиры

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве стартует от 5 тысяч гривен. За такую сумму можно снять жилье со старым "советским" ремонтом. В интернете много таких предложений в разных районах Киева.

dom.ria.com

За 6,5-7,5 тысяч гривен можно арендовать квартиру со свежим ремонтом в районах удаленных от центра: Деснянском, Соломенском, на Троещине, на Минском массиве и т.д.

В самом центре Киева, недалеко от станции метро "Крещатик" или "Театральная", стоимость аренды однокомнатной квартиры стартует от 22-27 тысяч гривен.

dom.ria.com

Двухкомнатные квартиры

Арендовать дешевую двухкомнатную квартиру в Киеве можно за 7 тысяч гривен в Днепровском и Шевченковском районах. Такое жилье давно нуждается в ремонте, однако содержит мебель и технику, необходимые для проживания.

dom.ria.com

Более свежие квартиры сдаются от 9 тысяч гривен в Деснянском и Святошинском районах. Таких предложений много и в других частях Киева. Соответственно, чем ближе к центру – тем дороже цена.

Возле метро "Крещатик" самая дешевая двухкомнатная квартира будет стоить 15,5 тысяч гривен. За 20 тысяч гривен можно снять жилье со свежим ремонтом и новой техникой.

dom.ria.com

Трехкомнатные квартиры

Стоимость аренды трехкомнатных квартир в Киеве стартует от 7-8,5 тысяч гривен. За такую сумму можно снять квартиру со старым ремонтом в Деснянском и Печерском районах.

dom.ria.com

Квартиру по-лучше можно арендовать за 11 тысяч гривен на левом берегу или на окраине. В Деснянском и Святошинском районах, например, жилье со свежим ремонтом стоит 12 тысяч гривен.

Возле станции метро "Хрещатик" трехкомнатная квартира будет стоить не менее 22 тысяч гривен в месяц.

dom.ria.com

Услуги риэлтора и залог

Большинство предложений по аренде недвижимости размещены риэлторами. За свои услуги они единоразово берут 50 или 100% от стоимости аренды. Однако, если поискать, можно найти хорошие предложения от владельцев.

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Владельцы жилья при вселении также часто просят заплатить за первый месяц аренды и залог в размере месячной арендной платы. Он возвращается при выселении из квартиры или идет в счет последнего месяца проживания.

Самая дорогая квартира в Киеве

Самое дорогое предложение аренды в Киеве, которое мы нашли в интернете – это семикомнатная квартира на 17 этаже недалеко от станции метро "Арсенальная". Ее предлагают снять за 683 215 гривен в месяц (25 тысяч долларов). Общая площадь квартиры 500 квадратных метров. Ремонт сделан по авторскому проекту. В квартире есть вся необходимая техника.

olx.ua

olx.ua

olx.ua

Как оформить договор аренды и не попасться на крючок мошенников

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