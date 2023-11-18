Аренда квартир в Киеве кардинально подорожала: сколько теперь стоит жилье

Сохранился спрос на квартиры с хорошим ремонтом и низкой ценой.

В Киеве за последние три месяца стоимость аренды квартир в Киеве снизилась более чем на 10%. Спрос ощутимо изменился по сравнению с высоким сезоном в августе-сентябре.

Об этом пишет издание Обозреватель, ссылаясь на данные исследования Bird.

По словам риэлторов, наибольшим спросом пользуются, например, однокомнатные на Золотых воротах с белыми стенами и минимальным количеством мебели. Также сохранился спрос на квартиры с хорошим ремонтом и низкой ценой.

Чаще всего ищут квартиры с большой гостиной и спальней, арендуют их преимущественно молодые семьи. Собственно на них из-за сохраненного спроса и меньше упала цена за последние три месяца. 30% арендаторов ищут проживание с животными и детьми. А вот объявлений под этот запрос на рынке почти вдвое меньше – всего 17,1%.

Как изменились цены:

1-комнатные – 13 000 грн, что на 3,7% меньше, чем в августе

2-комнатные – 17 000 грн, что на 10,5% меньше, чем в августе

3-комнатные – 28 200 грн, что на 14,5% меньше, чем в августе

Отметим, что до конца 2023 года на украинском рынке нового жилья не ожидается резкого обвала цен. Впрочем, как и их прыжков. По прогнозам, средние колебания стоимости квадратных метров будут минимальными – около 1-1,5%.

Отметим, что из-за полномасштабной войны ситуация на рынке аренды квартир в Украине резко изменилась.

Напомним, в Киеве за 230 млн грн продают 5-комнатную квартиру с лифтом внутри. В объявлении о продаже отмечается, что уникальность квартиры – это обзор на 280 градусов, благодаря широким панорамным окнам и нескольким террасам.

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