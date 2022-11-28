Аренда квартир в Киеве: что можно снять за 5 тысяч грн в месяц (фото)

ТСН.ua узнал, какую квартиру можно арендовать за 5 тысяч гривен.

В результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры и постоянных отключений света цены на аренду квартир в Киеве в октябре немного упали.

ТСН.ua с помощью сайта по поиску недвижимости dom.ria.com узнал, что можно арендовать в столице, имея бюджет до 5 тысяч гривен в месяц.

Объявлений об аренде квартир в таком ценовом диапазоне достаточно много. Стоимость стартует от 4 тысяч, дешевле – только аренда одной комнаты в квартире, где уже живут люди.

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Большинство предложений размещены в Святошинском районе, в районе станции метро "Нивки" и на Троещине. Однако есть дешевые квартиры и в других районах Киева.

За такую небольшую цену можно снять жилье с мебелью и техникой, необходимой для комфортной жизни. Среди "убитых" квартир в объявлениях встречаются варианты с не так давно выполненным косметическим ремонтом.

За 4,5 тысяч гривен арендовать предлагают смарт-квартиру площадью 18 м² в Святошинском районе. Чуть большую однокомнатную квартиру, но со старой сантехникой, можно снять в Подольском районе на Виноградаре.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Немного дороже, за 5 тысяч гривен в месяц, можно снять однокомнатные квартиры на правом и левом берегах Киева. Например, на Троещине предлагают жилье площадью 29 м² со всей мебелью, техникой и газовой плитой.

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Фото: dom.ria.com

Стоит отметить, что сэкономить на аренде жилья можно переехав в пригород Киева. В Буче, Ирпене и других городах спутниках столицы за небольшую цену можно найти хорошую квартиру в новостройке.

ТСН.ua узнал, сколько стоит арендовать жилье под Киевом, как туда добраться и где можно отдохнуть.

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