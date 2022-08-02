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Аренда квартир в Киеве: что можно снять с бюджетом до 10 тыс. грн во время войны (фото)

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Аренда квартир в Киеве: что можно снять с бюджетом до 10 тыс. грн во время войны (фото)

Несмотря на то, что спрос на аренду квартир в Киеве возобновился на 90% от довоенного времени, объявлений на сайтах по поиску недвижимости много, а цены невысокие.

Стоимость аренды стартует от 3 тысяч гривен за однокомнатные квартиры. Имея бюджет до 10 тысяч гривен, можно выбирать среди более 10 тысяч вариантов жилья в столице.

Об этом свидетельствуют данные сайта по поиску недвижимости dom.ria.com и olx.ua.

Большинство объявлений размещены от риэлторов. По состоянию на начало августа комиссия за их услуги в Киеве составляет 50%. При заселении как обычно необходимо оплатить первый, последний месяц проживания (или залог) и услуги посредника.

Бюджетное жилье

В Киеве предлагают множество вариантов аренды жилья стоимостью от 3 до 6 тыс. грн. Это однокомнатные квартиры во всех районах города со старым ремонтом, мебелью и техникой. Чем выше цена – тем лучше или ближе квартира к центру.

dom.ria.com / ©
dom.ria.com
©

Смарт-квартиры и жилье в отдаленных районах

Цены на однокомнатные квартиры с более-менее нормальным ремонтом стартуют от 6 тысяч гривен, но их немного, все они далеко от станций метро и центра. За такую цену можно арендовать также хорошую двухкомнатную квартиру, например, на Троещине или в других отдаленных районах Киева.

За 6,5-7 тыс. грн можно найти хорошую, но маленькую однокомнатную студию, площадью до 30 кв. м.

dom.ria.com / ©
dom.ria.com
dom.ria.com / ©
dom.ria.com

Бюджет от 7 до 10 тысяч гривен

Имея такой бюджет можно арендовать хорошую однокомнатную или двухкомнатную квартиру. Предложения есть в разных районах столицы, их быстро разбирают. По словам киевских риэлторов, на поиск такого жилья нужно максимум 1,5 недели. Часто квартиры арендуют через день-два после размещения объявления.

dom.ria.com / ©
dom.ria.com

За 9-10 тыс. грн можно арендовать однокомнатную квартиру рядом с метро, с современным ремонтом, мебелью и техникой.

olx.ua / ©
olx.ua
dom.ria.com / ©
dom.ria.com
dom.ria.com / ©
dom.ria.com

Напомним, спрос на аренду квартир в Киеве возобновился на 90%. Аренда однокомнатной квартиры в столице стоит в среднем 8 тысяч гривен.

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