Аренда квартир в Киеве: что можно снять с бюджетом до 10 тыс. грн во время войны (фото)

Несмотря на то, что спрос на аренду квартир в Киеве возобновился на 90% от довоенного времени, объявлений на сайтах по поиску недвижимости много, а цены невысокие.
Стоимость аренды стартует от 3 тысяч гривен за однокомнатные квартиры. Имея бюджет до 10 тысяч гривен, можно выбирать среди более 10 тысяч вариантов жилья в столице.
Об этом свидетельствуют данные сайта по поиску недвижимости dom.ria.com и olx.ua.
Большинство объявлений размещены от риэлторов. По состоянию на начало августа комиссия за их услуги в Киеве составляет 50%. При заселении как обычно необходимо оплатить первый, последний месяц проживания (или залог) и услуги посредника.
Бюджетное жилье
В Киеве предлагают множество вариантов аренды жилья стоимостью от 3 до 6 тыс. грн. Это однокомнатные квартиры во всех районах города со старым ремонтом, мебелью и техникой. Чем выше цена – тем лучше или ближе квартира к центру.
Смарт-квартиры и жилье в отдаленных районах
Цены на однокомнатные квартиры с более-менее нормальным ремонтом стартуют от 6 тысяч гривен, но их немного, все они далеко от станций метро и центра. За такую цену можно арендовать также хорошую двухкомнатную квартиру, например, на Троещине или в других отдаленных районах Киева.
За 6,5-7 тыс. грн можно найти хорошую, но маленькую однокомнатную студию, площадью до 30 кв. м.
Бюджет от 7 до 10 тысяч гривен
Имея такой бюджет можно арендовать хорошую однокомнатную или двухкомнатную квартиру. Предложения есть в разных районах столицы, их быстро разбирают. По словам киевских риэлторов, на поиск такого жилья нужно максимум 1,5 недели. Часто квартиры арендуют через день-два после размещения объявления.
За 9-10 тыс. грн можно арендовать однокомнатную квартиру рядом с метро, с современным ремонтом, мебелью и техникой.
Напомним, спрос на аренду квартир в Киеве возобновился на 90%. Аренда однокомнатной квартиры в столице стоит в среднем 8 тысяч гривен.
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