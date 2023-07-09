Аренда квартир в Киеве: что будет с ценами в августе

В августе 2023 года стоимость аренды квартир в Киеве вырастет из-за наплыва студентов, возвращения людей из отпусков, подготовку в школу, садик, смену места жительства ближе к учебному заведению.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на аналитиков Bird.

Аналитики подсчитали, что в 2021 году спрос в августе по сравнению с июлем увеличился в среднем на 18%, в 2022 несмотря на войну – на 16%.

Как следствие, по их подсчетам медиана цены, то есть самая популярная стоимость, на аренду квартир в Киеве в августе 2021 года увеличилась на 6%, а в 2022 – на 10%.

"Нет сомнений, стоимость аренды пойдет вверх и в этом сезоне. Так что если вы планировали переезжать, возможно, стоит это сделать уже сейчас, или ближе к концу осени", – уверяют эксперты.

Напомним, на Украине переписали правила для покупателей квартир в новостройках. Так, покупатель квартиры на первичном рынке может регистрировать вещные права на жилье, находящееся на этапе строительства или построенное.

Отметим, что из-за полномасштабной войны ситуация на рынке аренды квартир в Украине резко изменилась.

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