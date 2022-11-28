Арахамия дал Кличко время на решение проблем с "Пунктами незламности": или " будут искать, кому не безразлично"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что дает мэру Киева Виталию Кличко неделю, чтобы устранить проблемы в работе "Пунктов незламности".

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Давид Арахамия заявил, что Киев остается приоритетной целью для России, а потому на случай полного блекаута нужно наладить функционирование "Пунктов незламности". Он подчеркнул, что городской голова Киева Виталий Кличко должен либо самостоятельно решить, либо "найдут того, кому не безразлично на жизнь 3 миллиона киевлян".

Глава фракции "Слуга народа" заявил, что он с депутатами проинспектировали работу пунктов обогрева, однако не все они работали в воскресенье.

"Конечно кто-то может сказать, что депутаты плохие, а пункты хорошие. Но если случится так, что десяткам тысяч киевлян придется срочно самим "проинспектировать" "Пункты незламности" и они увидят и услышат то же, что и мы, то легче от этого никому не станет. Поэтому у меня есть предложение. Через неделю власти города исправят ошибки и мы вместе с городским головой пойдем на инспекцию. Это будет лучшим доказательством того, что никто из нас не ищет спекуляций", — написал Арахамия.

Также нардеп опубликовал видео по инспектированию "Пунктов незламности".

Конфликт между Арахамией и Кличко из-за "Пунктов незламности"

Из-за террористических ударов России по нашей энергетической инфраструктуре в Украине возникли проблемы с электроснабжением. Президент Украины объявил о том, что из-за этого заработают "Пункты незламности", где можно будет зарядить телефон и согреться.

Зеленский критиковал власти Киева из-за работы этих пунктов, отметив, что профанации никто никому не простит.

Мэр Киева Кличко опроверг эти упреки, обвинив нардепов в манипуляциях. Мол, в приватном разговоре они говорят, что все хорошо, однако пишут, что есть проблемы.

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