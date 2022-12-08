"Апокалипсис, как в голливудских фильмах": Кличко снова предупредил киевлян о возможной эвакуации

По словам Кличко, в случае блэкаута может произойти "апокалипсис, как в голливудских фильмах", когда из-за низкой температуры невозможно жить в домах.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил об угрозе "апокалиптического сценария" для украинской столицы этой зимой, если российские удары по инфраструктуре продолжатся.

Об этом он сказал в интервью Reuters.

Кличко предупредил, что хотя нет необходимости в эвакуации киевлян сейчас нет, они должны быть готовы к этому.

"Киев может потерять электроэнергию, воду, тепло. Может произойти апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда из-за низкой температуры невозможно жить в домах", — сказал он и заверил, что власть делает все возможное, чтобы этого не произошло.

"Картина мрачная: в Киеве не хватает пунктов обогрева, чтобы принять все 3,6 миллиона жителей в случае полного отключения. Люди должны быть готовы к эвакуации, если ситуация ухудшится", — добавил Кличко. Было подготовлено почти 500 пунктов обогрева, "но для 3-миллионного города 500 точек – это ничто".

Мэр раз предупредил, что если электричество будет отсутствовать в течение длительного времени, а внешняя температура будет низкой, коммунальщики будут вынуждены сливать воду из систем отопления.

Кличко призвал жителей подготовить экстренные запасы пищи и воды, а также иметь готовые одежды и документы для быстрого выезда, если отключат теплоснабжение.

Однако он уточнил, что в настоящее время нет необходимости эвакуации, поскольку дефицит электроэнергии в городе составляет лишь 20%, а условия остаются стабильными.

"Сейчас в Киеве есть отопление, есть электричество... все работает, пока нет нужды (в эвакуации)", — сказал Кличко, но добавил, что жители должны быть готовы к "разным сценариям".

Экономические последствия для Киева

Кличко сказал, что экономические последствия войны для Киева сейчас сложно оценить, но они могут составить "десятки миллиардов долларов" и затормозили способность администрации удерживать город.

"На сегодняшний день нет бюджета развития, мы не ремонтируем дороги, не инвестируем в развитие нашего города... Все деньги идут на защиту нашего города", — подытожил он.

Эвакуация из Киева: что известно

Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко уже несколько раз в интервью иноСМИ делал жуткие прогнозы о последствиях блэкаута для столицы и возможности эвакуации населения. Так, в прошлом месяце он заявил, что из-за ракетных обстрелов россиян столица может полностью остаться без света, воды и связи.

Позже мэр успокоил киевлян и подчеркнул, что власть готовится к разным сценариям, а блекаут и эвакуация — самый плохой из них. Кличко уточнил, что эвакуация не планируется, но посоветовал киевлянам по возможности эвакуироваться в пригород.

Премьер-министр Денис Шмигаль объяснил, что эвакуация населения из Киева или другого крупного города из-за блэкаута может применяться только в последнюю очередь.