Апелляционный суд Киева в очередной раз признал догхантера Святогора невиновным

Шкуродера оправдали "в связи с недоказанностью, что в действиях обвиняемого есть состав уголовных правонарушений".

Апелляционный суд Киева в очередной раз признал догхантера Алексея Святогора невиновным.

Суд постановил оправдать живодера "в связи с недоказанностью, что в действиях обвиняемого есть состав уголовных правонарушений".

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Судья в решении отметил, что реплики догхантера, пропагандирующие культ насилия и жестокости по отношению к бездомным животным, являются "устными произведениями". А за это в статьях, по которым его обвиняют, уголовная ответственность не предусмотрена.



Догхантера судили за пропаганду культа насилия над беспризорными животными. В то же время он сам не раз рассказывал о сотнях убитых собак.



18 января этого года Шевченковский суд Киева оправдал Святогора. Киевская местная прокуратура №10, не соглашаясь с таким решением, 16 февраля подала апелляционную жалобу.

Напомним, имя догхантера Святогора давно известно киевским зоозащитникам. Он ведет пропаганду по поводу жестокого обращения с животными, травил собак и писал об этом в социальных сетях.

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