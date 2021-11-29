Апелляционный суд Киева в очередной раз признал догхантера Святогора невиновным

Шкуродера оправдали "в связи с недоказанностью, что в действиях обвиняемого есть состав уголовных правонарушений".
Апелляционный суд Киева в очередной раз признал догхантера Алексея Святогора невиновным.
Суд постановил оправдать живодера "в связи с недоказанностью, что в действиях обвиняемого есть состав уголовных правонарушений".
Судья в решении отметил, что реплики догхантера, пропагандирующие культ насилия и жестокости по отношению к бездомным животным, являются "устными произведениями". А за это в статьях, по которым его обвиняют, уголовная ответственность не предусмотрена.
Догхантера судили за пропаганду культа насилия над беспризорными животными. В то же время он сам не раз рассказывал о сотнях убитых собак.
18 января этого года Шевченковский суд Киева оправдал Святогора. Киевская местная прокуратура №10, не соглашаясь с таким решением, 16 февраля подала апелляционную жалобу.
Напомним, имя догхантера Святогора давно известно киевским зоозащитникам. Он ведет пропаганду по поводу жестокого обращения с животными, травил собак и писал об этом в социальных сетях.
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