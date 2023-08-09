Апелляционный суд Киева принял решение относительно судьи Тандыра, который пьяным насмерть сбил нацгвардейца

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП бывший глава районного суда Киевской области будет находиться в СИЗО.

В среду, 9 августа, Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы о мере пресечения для бывшего председателя Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра. Судья, который 26 мая насмерть сбил на блокпосту 23-летнего нацгвардейца, будет оставаться под стражей в следственном изоляторе.

Об этом сообщили на официальной странице суда.

В сообщении не названа фамилия подозреваемого, но из контекста дела ясно, что речь идет именно о бывшем судье Тандыре.

“По результатам апелляционного рассмотрения решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 17 июля 2023 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения. Напомним, гражданин Т. подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины”, — сообщили в суде.

Таким образом экс-судье оставили безальтернативную меру пресечения и он будет находиться под стражей в следственном изоляторе до 26 августа.

Подробности дела судьи Тандыра

Как сообщалось ранее, 26 мая около полуночи председатель Макаровского райсуда Алексей Тандыр на собственном автомобиле "Лексус" наехал на блокпосте в Киеве на 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко, который от полученных травм погиб.

Правоохранители задержали водителя, у которого были визуальные признаки опьянения, но он отказался пройти обследование на содержание алкоголя и наркотиков в организме. Впоследствии у Тандыра принудительно отобрали биологические образцы. Впоследствии судебно-психологическая экспертиза подтвердила, что Тандыр был пьян за рулем в момент ДТП.

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей Тандира, Печерский районный суд Киева избрал для судьи меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог.

Макаровский райсуд Киевской области удовлетворил заявление Тандыра и уволил его с должности председателя суда от 29 мая. Впоследствии от правосудия его отстранил Высший совет правосудия.

Судья райсуда Киевской области сбил насмерть нацгвардейца

Напомним, подозреваемый в совершении смертельного ДТП судья Алексей Тандыр пытался исказить результаты анализа на опьянение, добавив в мочу постороннюю жидкость.

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