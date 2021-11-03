Антивакцинаторы возвращаются к Верховной Раде и разблокируют проезд в центре: фото

Антивакцинаторы возвращаются к Верховной Раде и разблокируют проезд в центре: фото

В центре города находятся представители структурных подразделений полиции, включая взрывотехников, сотрудников полиции диалога, а также военнослужащих Нацгвардии.

Антивакцинаторы возвращаются в Верховную Раду и разблокируют проезд в центре Киева.

Полицейские обеспечивают правопорядок в центральной части города. На месте находятся представители структурных подразделений столичной полиции, в том числе взрывотехники, полицейские диалога, а также военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня, 3 ноября, в центральной части Киева проводится акция при массовом участии граждан. Представители структурных подразделений столичной полиции, в том числе сотрудники взрывотехнической службы, сотрудники полиции диалога, а также военнослужащие Нацгвардии следят за правопорядком", — говорится в сообщении.

Полицейские обращаются к организаторам и участникам акции соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и содействовать в исполнении ими служебных обязанностей.

Напомним, Киев с 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Следует отметить, что в "красной" зоне массовые сборы – запрещены. Поэтому такой протест – незаконный.

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