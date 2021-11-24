Антивакцинаторы устроили пикет в центре Киева: что происходит (фото и видео)

Антивакцинаторы устроили пикет в центре Киева: что происходит (фото и видео)

Люди не верят в доказательную медицину и не хотят вакцинироваться от COVID-19.

Утром в среду, 24 ноября, противники вакцинации от коронавируса устроили пикет в центре Киева. На него вышли около 500-700 человек.

Об этом сообщает корреспондент ТСН с места происшествия.

Участники собрались под стенами Верховной рады, СБУ и у станций метрополитена. Протестующие держат в руках одинаковые плакаты — "Скажи нет обязательной вакцинации!" и двигаются по центральным улицам столицы. Люди озвучивают свои требования против вакцинации, но с журналистами общаются неохотно.

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"То, что сейчас происходит в стране — нарушение прав человека!", "У меня есть свои антитела, я здоровый человек и могу быть без вакцинации!", "На прошлой акции был, и как видите, не заболел", — говорят протестующие.

Тем временем Украина занимает одно из последних мест в Европе по масштабам вакцинации. Полностью вакцинировано сейчас только 10 млн человек. По состоянию на утро 24 ноября в стране зафиксировано 14 325 новых случаев коронавируса, за сутки от COVID-19 умерло 595 человек, 29 044 пациента выздоровели.

Напомним, что из-за акции протеста в столице на весь день перекрыли ряд улиц. Ограничения будут действовать до 17:00.

Новости Киева: в правительственном квартале снова собрались противники вакцинации

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