Алкоголь в крови в семь раз превышал норму: в Киеве водитель сбил двух мотоциклистов, один из них умер (фото)

Водителей мотоциклов госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями, один из них от полученных травм умер.

В Киеве водитель Peugeot сбил двух мотоциклистов, один из которых умер от полученных травм. ДТП произошло в ночь на 13 июля на Галицкой площади. Выяснилось, что водитель был пьян. Содержание алкоголя у него в крови в семь раз превышало допустимую норму.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"Согласно материалам следствия, 24-летний водитель автомобиля Peugeot 405, находясь в состоянии алкогольного опьянения (тест драгера показал 1,41 промилле алкоголя в крови), на регулируемом перекрестке Галицкой площади совершил столкновение с двумя мотоциклами, которые двигались со стороны бульвара Шевченко в направлении проспекта Берестейский", — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что водителей мотоциклов госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями. Один из них от полученных травм умер.

Водитель Peugeot задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос избрания водителю меры пресечения в виде заключения под стражу.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством – 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ – это тысячная доля чего-либо, то есть промилле – это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% – это 10‰).

Напомним, на трассе Киев-Чоп произошло жуткое ДТП с грузовиками есть погибший.

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