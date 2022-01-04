Алкоголь в крови в 13 раз превышал норму: в Киеве пьяный водитель совершил ДТП и скрылся (фото)

Алкоголь в крови в 13 раз превышал норму: в Киеве пьяный водитель совершил ДТП и скрылся (фото)

Мужчина согласился пройти осмотр на состояние опьянения с помощью прибора Драгер на месте. Результат – 2,63 промилле.

В Киеве пьяный водитель совершил ДТП и скрылся.

В понедельник, 3 января, сотрудники полиции получили вызов о ДТП без травмированных на проспекте Героев Сталинграда.

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Об этом сообщает патрульная полиция в Киевской области.

"Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили автомобиль Hyundai с поврежденной задней частью. Другого участника на месте не было. Обследовав прилегающую территорию, полицейским удалось разыскать автомобиль ВМW с поврежденной передней частью и водителем внутри", — говорится в сообщении полиции.

Во время общения с водителем патрульные заметили явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр на состояние опьянения с помощью прибора Драгер на месте. Результат – 2,63 промилле, что в 13 раз превышает разрешенную норму.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством – 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ – это тысячная доля чего-либо, то есть промилле – это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% – это 10‰).

На водителя инспекторы составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ст. 122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) КУоАП.

Напомним, в Киеве водитель на Hyundai влетел прямо в елочный базар.

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