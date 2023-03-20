Алкоголь в Киеве будут продавать на два часа дольше

Такое решение поможет столичному бизнесу, а также будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты и предотвращению нелегального обращения алкогольной продукции.

В Киеве с 27 марта алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях позволят продавать с 11:00 до 21:00.

Соответствующее решение приняла Рада обороны Киева.

Об этом сообщает КГГА.

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"Это поможет столичному бизнесу, а также будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты и предотвращению нелегального обращения алкогольной продукции", — отметили в КГГА.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о сокращении комендантского часа в столице. С 26 марта он продлится с 00:00 до 05:00. Соответствующий указ подписал сегодня, 20 марта, начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Какова дальнейшая судьба пунктов несокрушимости в столице

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