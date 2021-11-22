Алкоголь в 14 раз превышал норму: в Киеве пьяный мужчина управлял погрузчиком и создавал аварийные ситуации (фото)

Алкоголь в 14 раз превышал норму: в Киеве пьяный мужчина управлял погрузчиком и создавал аварийные ситуации (фото)

Результат освидетельствования прибором Драгер – 2,86 промилле.

Яркий случай произошел на улице Богатырской в Киеве. В воскресенье, 21 ноября, водитель погрузчика JCB двигался с нарушением ПДД и создавал аварийные ситуации на дороге. Патрульные остановили горе-водителя.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

В ходе общения с водителем инспекторы сразу заметили у него признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования прибором Драгер – 2,86 промилле, что более чем в 14 раз превышает разрешенный уровень. Сам мужчина объяснил, что употреблял алкоголь накануне, а сегодня вспомнил, что имеет важную работу потому и уехал.

На нарушителя инспекторы составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Транспортное средство передали коллеге водителя, вызванному на место.

Напоминаем, ответственность за управление в состоянии опьянения:

по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра состояния опьянения) КУоАП — штраф 17 000 гривен с лишением права управления на год;

по ч. 2 ст. 130 (Повторное в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП — штраф 34 000 гривен с лишением права управления на 3 года с возмездным изъятием транспортного средства или без такого или админарест на 10 суток с возмездным изъятием транспортного средства или без такого;

по ч. 3 ст. 130 (Третье и последующие в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП — 51 000 гривен с лишением права вождения на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права вождения на 10 лет и конфискацией транспортного средства;

по ч. 4 ст. 130 (Употребление алкоголя, наркотических веществ или лекарственных препаратов до проведения соответствующего осмотра) КУоАП – 34 000 гривен или административный арест сроком на пятнадцать суток с лишением права управления три года.

"В очередной раз напоминаем, что алкоголь и вождение — несовместимы. Не рискуйте и не подвергайте опасности других", — говорится в сообщении патрульной полиции Киева.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством – 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ – это тысячная доля чего-либо, то есть промилле – это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% – это 10‰).

Напомним, пьяный водитель Dacia Logan спровоцировал аварию по ул. Березняковской в Киеве. Его машина вылетела с близлежащей улицы и протаранила Volkswagen. Водителя Volkswagen забрали в больницу.