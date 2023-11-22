Алан Бадоев в Киеве представил фильм "Довга Доба": кто из звезд побывал на допремьерном показе

Показ начался с минуты молчания, а на финальном саундтреке гости долго хлопали стоя.
В 10-ю годовщину Революции Достоинства и Свободы, 21 ноября, в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, который находится в здании Родины матери, состоялся закрытый допремьерный показ документального проекта Алана Бадоева и 1+1 Украина "Довга Доба".
К созданию киноленты присоединились 12 тысяч украинцев, которые снимали российские преступления на свои телефоны, чтобы мир мог увидеть и запомнить цену, которую Украина платит за свое существование.
Документ, написанный голосами наших сограждан, впервые был представлен украинскому и международному сообществу и медиа. На презентации присутствовали представительство НАТО в Украине Карен МакТир, послы почти всех европейских государств и государств-партнеров, Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, командующий Национальной Гвардией Украины Александр Пивненко, Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский, ВО министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, заместитель Председателя ГСЧС Владимир Демчук, ведущая ТСН Тиждень Алла Мазур, Антон Птушкин, Макс Барских, Евгений Синельников, Рамина Эсхакзай, Игорь Лаченков, украинские военные фотографы Константин и Влада Либеровы и многие другие гости. Освещали событие такие известные мировые издания как The New York Times, The Financial Times, Deutsche Welle, Kyodo News и другие.
Перед показом фильма к гостям вышли Алан Бадоев и генеральный продюсер и директор телевизионного бизнеса канала "1+1 Украина" Максим Кривицкий.
Показ начался с минуты молчания, а на финальном саундтреке гости долго хлопали стоя. Люди выходили из зала со слезами на глазах и делились друг с другом своими эмоциями. В холле были представлены фотографии с кадрами фильма и стенд с разбитыми мобильными телефонами, которые украинцы отправляли через волонтеров, чтобы задокументировать часть собственной истории, которую уже невозможно будет переписать.
Всеукраинская премьера в кинотеатрах состоится уже вскоре, после чего ленту "Довга Доба" покажут на телеканале "1+1 Украина".
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