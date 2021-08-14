Активисты украли несколько ящиков молока возле магазина во время акции на Банковой — источник в полиции

Сейчас полиция проверяет эту информацию.
Активисты украли несколько ящиков молока возле магазина во время акции на улице Банковой под Офиса президента.
Когда автомобиль неподалеку разгружал продукты, участники акции похитили ящики с молоком.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в полиции.
Мужчины начали раздавать молоко собратьям: мол, молоком хорошо промывать глаза, когда попадет слезоточивый газ.
Сейчас полиция проверяет эту информацию.
Напомним, восемь пострадавших среди силовиков и двое среди журналистов, в частности оператора ТСН Антона Филиппа сбили с ног. Так закончилась протестная акция на Банковой. "Национальный корпус" пришел к Офису президента, чтобы вступиться за бойцов "Азова", которых недавно задержали по подозрению в разбое. Полицейские хотели проверить, не имеют ли митингующие запрещенных предметов. И политическая акция переросла в масштабную драку. В то же время был применен слезоточивый газ, дымовые шашки, покрышки.