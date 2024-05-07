Афера на миллион: как мошенники перепродали квартиру умершего киевлянина за 1,2 млн грн

В Киеве мошенник продал квартиру умершего киевлянина стоимостью более 1,5 миллионов гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция Киева.

Установлено, что мужчину 1976 года рождения подбила к преступлению мошенническая банда. Ему предложили за 200 долларов США выступить фиктивным владельцем однокомнатной квартиры на Берестейском проспекте, настоящий владелец которой умер еще в 2021 году. Для реализации преступного плана сообщники изготовили на его имя поддельный договор дарения, заверенный нотариусом, который якобы был заключен от имени умершего владельца еще в 2009 году.

В дальнейшем фигуранты перепродали квартиру реальному покупателю за 1,2 миллиона гривен, когда ее реальная стоимость составляет более 1,5 миллиона.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УКУ (в редакции Закона №2617-VIII от 22.11.2018). Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы. На помещение наложен арест и в дальнейшем будет решаться вопрос возвращения жилого помещения территориальной общине города Киева.

Напомним, в Полтаве к 5 годам лишения воды приговорили женщину, которая 19 раз не заплатила за продукты питания в одном и том же магазине. Она складывала продукты в сумку и уходила, не расплатившись за товар.

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