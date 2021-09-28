Адвокат завладел двумя квартирами в Киеве стоимостью 2,5 млн грн на основании поддельных документов

Мошеннику сообщено о подозрении.

Адвокат на основании поддельных документов завладел двумя квартирами в Киеве стоимостью 2,5 млн грн.

Мошеннику сообщено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2019 годов подозреваемый и неустановленные следствием лица подделали правоустанавливающие документы на две квартиры в г. Киеве, принадлежавшие умершим лицам. В дальнейшем на основании этих документов адвокат завладел указанными квартирами. В то же время одной из квартир адвокат завладел, используя паспортные документы собственного клиента без ведома последнего и в дальнейшем с целью получения прибыли от продажи полученного в мошеннический способ имущества, совершил ее отчуждение в пользу третьих лиц", — говорится в сообщении прокуратуры.

Таким образом мошенническими действиями группы лиц, в которую входил подозреваемый, нанесен ущерб наследникам на общую сумму более 2,5 млн гривен.

Сейчас руководителем Киевской городской прокуратуры согласовано сообщение о подозрении адвокату и решается вопрос об избрании последнем меры пресечения.

С целью сохранения вещественных доказательств в уголовном производстве на указанные квартиры окружной прокуратурой наложен арест.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие участники преступной схемы для привлечения их к уголовной ответственности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве адвокат вместе с сообщниками пытался скрыть мумифицированное тело умершего пенсионера для завладения его жильем. Тело мужчины пролежало в квартире более семи месяцев.

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