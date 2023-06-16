А целесообразно ли? В Киеве проведут проверку закупки барабанов для укрытий

В Киеве объявили тендер на закупку барабанов для укрытий. Стоимость закупки – практически млн гривен. Поэтому было инициировано служебное расследование относительно целесообразности приобретения музыкальных инструментов.

Об этом сообщил глава Днепровской РГА Павел Бабий.

По его словам, были направлены соответствующие письма о проведении служебного расследования и создании комиссии. В нее войдут представители Департамента образования и науки исполнительного органа Киевского горсовета, Департамента внутреннего финансового контроля и аудита и Днепровской районной в Киеве государственной администрации.

Комиссия будет проверять обоснованность и целесообразность проведения такого тендера.

"Хочу отметить, что средства из бюджета города Киева и государства на приобретение барабанов не были потрачены. А также досрочно расторгнут договор на закупку музыкальных инструментов (барабанов разных диаметров) в количестве 306 штук", — подчеркнул Павел Бабий.

Напомним, что в Киеве для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог закупили музыкальных инструментов на 891 тысячу гривен.

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