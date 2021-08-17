$ 70 тысяч за ребенка: в одной из клиник Киева разоблачили схему продажи младенцев

$ 70 тысяч за ребенка: в одной из клиник Киева разоблачили схему продажи младенцев

Полиции удалось изъять трех новорожденных и передать их соцслужбам, но еще не менее 13 детей были проданы и вывезены из Украины.

В одной из клиник Киева разоблачили схему продажи младенцев.

70 тысяч долларов США за ребенка. К сожалению, это реальность. Реальность, которая была рядом с нами. В одной из специализированных клиник Киева. Об этом рассказал председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Этот факт незаконной торговли новорожденными, замаскированной под суррогатное материнство, оперативники Департамента миграционной полиции и следователи документировали более двух лет.

"Организатор — руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы. Для того, чтобы получить ребенка, "заказчик" должен оплатить около 70 тысячдолларов США и заключить фиктивный брак с украинкой. А уже потом псевдо-супруги заказывали услугу суррогатного материнства. В дальнейшем от детей "матери" отказывались и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии", — сообщил Клименко.

Полиции удалось в процессе документирования изъять трех новорожденных и передать их соцслужбам.

Но еще не менее 13 детей были проданы и вывезены из Украины.

"К сожалению, убежден, что это не последняя такая группа, потому что украинское законодательство слишком лояльно в этом вопросе. Между суррогатным материнством и торговлей детьми очень тонкая грань. Мы ее видим и показываем всем. Однако нам очень нужна помощь законодателей. Без усиленного нормативного урегулирования этого вопроса нам не удастся полностью прекратить процесс продажи украинских детей за границу", — резюмировал глава Нацполиции.

Напомним, Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила межрегиональную группу злоумышленников во главе со столичными репродуктологами. Дельцы наладили схему "поставки" иностранцам младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства.

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