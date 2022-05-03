70% города частично повреждено: Венедиктова рассказала о расследовании преступлений РФ в Ирпене

Украинские правоохранители завершили первый этап расследования преступлений РФ в Ирпене.

Следствие установило, что в городе 70% зданий получили повреждения.

Об этом 3 мая на брифинге сказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"В Ирпене завершен первый этап следствия — осмотр места событий. Это места преступлений воинов РФ, совершенные здесь в городе. В течение 24 дней — с 4 марта по 28 марта Ирпень был оккупирована враждебными силами страны-агрессора. В настоящее время в Ирпене комплексно отработали прокуроры, следователи Национальной полиции и ГБР. Пока город был под оккупацией, правоохранительные органы работали с пострадавшими, которые вынужденно эвакуировались из города. Ирпень в данном случае— это пример, потому что у нас здесь был комендантский час в течение двух недель, и это позволило нам эффективно осмотреть место происшествия и провести первоначальные следственные действия, мы осматривали территорию всего города — это почти 12 тысяч гектаров. С помощью квадрокоптеров осуществлена аэросъемка, с применением аэроэкипажей, оборудованных камерами фиксаций, состоялся обзор всех улиц города. Для подробных обзоров, город был разбит на квадраты. Определены конкретные пределы ответственности каждой группы, все были вовлечены в осмотр места событий", — сказала Венедиктова.

Генеральный прокурор добавила, что в Ирпене следователи осмотрели 17535 объектов, из них — 70% получили повреждения.

"Осмотрено 17535 объектов, установлено 885 полностью разрушенных объектов, 2738 — частично разрушенных, 8651 — поверхностно повреждено. Это означает, что более 70% города получили повреждения. Во время осмотра нами установлено 6 мест расположения вражеских позиций. Осмотрены и изъяты 190 взрывоопасных предметов, элементов артиллерийских снарядов и другого оружия. Прокуроры и следователи зафиксировали применение врагом по мирному населению противопехотных мин, минометных мин 82 и 120 калибра, аэробалистических ракет "Искандер-М", шрапнельных снарядов", – сказала Венедиктова.

Напомним, офис генерального прокурора Украины активно работает по выявлению государственных изменников.

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