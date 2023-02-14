$7,5 тысяч за пересечение границы мужчинами призывного возраста: в Киевской области разоблачен руководитель благотворительного фонда

Подозреваемый обещал организовать выезд за границу по поддельным справкам волонтера с внесением соответствующих сведений в систему «Шлях».

В Киевской области разоблачен и уведомлен о подозрении руководитель благотворительного фонда по факту незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"Следствием установлено, что в условиях военного положения житель Киевщины разработал схему по переправке военнообязанных мужчин через государственную границу. В целях конспирации своей противоправной деятельности он создал благотворительный фонд и арендовал помещение, где встречался с желающими воспользоваться его услугами, которые оценивал от 6 до 7,5 тысяч долларов США", — говорится в сообщении.

За вышеуказанную сумму подозреваемый обещал организовать выезд за границу по поддельным справкам волонтера с внесением соответствующих сведений в систему "Шлях".

В ходе обысков по адресу проживания и месту осуществления его противоправной деятельности изъяты денежные средства, мобильные телефоны и компьютерная техника со сведениями о гражданах, которые обращались к нему за указанной "услугой", а также документацию с их анкетными данными.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливаются другие причастные к преступлению лица.

Досудебное расследование осуществляется следователями Броварского райуправления ГУ Нацполиции в Киевской области при оперативном сопровождении Броварского РО ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.

Напомним, в Киеве трое горожан передавали представителю спецслужб РФ данные об объектах критической инфраструктуры.

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