65% укрытий Киева отвечают требованиям, еще 21% должны обустроить балансодержатели — результаты проверки

В Киеве пригодными к использованию признаны 65% убежищ. Еще 21% могут быть такими при условии надлежащего обустройства.

Таковы окончательные результаты 10-дневной проверки всех столичных укрытий комиссией в составе представителей ГСЧС, полиции, городских и районных служб, сообщает сайт КГГА.

Комиссия проверила все 4655 убежищ, которые имеются в Киеве. Пригодными являются 3041 объект, то есть 65%. Еще 973 (21%) могут быть укрытиями при условии надлежащего обустройства. Не отвечают техническим условиям помещений, где могут быть убежища, 641 объект (14%), говорится в сообщении.

«65% убежищ определены пригодными к использованию, при этом 15% – вообще без всяких замечаний. В этих убежищах есть необходимые устройства и оборудование – от принудительной вентиляции и санузлов до средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи. Все 65%, или 3041 убежище, киевляне могут использовать во время воздушной тревоги, и любые манипуляции и искаженные факты по этому поводу только дезориентируют людей. Такая важная во время военного положения информация для населения должна доноситься объективно, а не быть инструментом политического влияния. Потому что некоторые чиновники манипулируют цифрами, заявляя о якобы только 15% пригодных укрытий», - сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Из тех объектов, которые признаны непригодными или пригодными при условии обустройства, 851 (53%) относятся к сфере управления райадминистраций, 575 объектов (35%) – к частной форме собственности, 170 объектов (11%) – к государственной сфере управления, 18 объектов (1%) – к сфере управления КГГА, подчеркнул Пантелеев.

Он также отметил, что в ходе инспекций фиксировали оперативность открытия убежищ. Так, свободный доступ обеспечен к 2048 помещениям (67%), доступ обеспечивается в течение 5 минут в 993 помещения (32,7%), обнаружены закрытыми 28 (0,3%).

«Для города эти данные являются основанием для работы и улучшения состояния убежищ. И мы запускаем два важных проекта, которые существенно улучшат ситуацию с системой гражданской защиты в столице: оснащение около 3 тысяч убежищ автоматизированной системой открытия, чтобы доступ к ним во время воздушной тревоги был гарантирован. А также планируем приобрести как дополнительные около двух сотен модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания», – отметил заместитель главы КГГА.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что 8 июня на сессии Киевсовета было принято решение о возможности изъятия помещений с убежищами у частных владельцев в случае недопуска жителей или из-за их ненадлежащего состояния.

Кроме того, Киевсовет обратился в парламент относительно законодательного введения уголовной ответственности владельцев частных помещений за недопуск людей в убежище во время воздушной тревоги.