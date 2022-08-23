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600 тыс. грн "отката" за допуск к проектам: чиновников "Киевпасстранса" уличили в вымогательстве денег

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600 тыс. грн "отката" за допуск к проектам: чиновников "Киевпасстранса" уличили в вымогательстве денег

Фото: Офис генерального прокурора

В рамках следствия проведена контролируемая передача денежных средств руководителю структурного подразделения и его заместителю.

Правоохранители разоблачили двух должностных лиц коммунального предприятия "Киевпасстранс" на вымогательстве и получении 600 тысяч гривен за допуск к проектам.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении руководителю структурного подразделения коммунального предприятия "Киевпасстранс", его заместителю и двум посредникам (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, в течение 2021 года руководство обособленного структурного подразделения КП "Киевпасстранс" прописало условия и заключило с подконтрольным фиктивным предприятием договор подряда на проведение работ по реконструкции трамвайных путей. Сумма договора составила более 400 млн грн.

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"Фиктивный подрядчик, не имея собственных мощностей для выполнения работ, заключил договор субподряда с другим частным предприятием на почти 28 млн грн. Субподрядчик работы выполнил, но руководство структурного подразделения КП с ним не рассчитывалось и задолжало почти 3,5 млн грн. За погашение этой задолженности и получение "допуска" к другим проектам чиновники требовали с исполнителя работ 10% "отката". Общая сумма неправомерной выгоды составила более 600 тыс грн", — говорится в сообщении.

В рамках следствия проведена контролируемая передача денежных средств руководителю структурного подразделения и его заместителю, которые задержаны. Также правоохранители задержали двух посредников – директора подконтрольной фирмы и доверенное лицо должностного лица КП, который осуществлял регистрацию подконтрольных фиктивных предприятий и управлял ими.

Во время обысков в рабочем кабинете руководителя структурного подразделения найдена граната Ф1, из сейфа изъяты денежные средства в сумме $20 600.

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Напомним, в Житомирской области разоблачили российского агента, близкого к Верховной Раде.

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