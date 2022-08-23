600 тыс. грн "отката" за допуск к проектам: чиновников "Киевпасстранса" уличили в вымогательстве денег

В рамках следствия проведена контролируемая передача денежных средств руководителю структурного подразделения и его заместителю.

Правоохранители разоблачили двух должностных лиц коммунального предприятия "Киевпасстранс" на вымогательстве и получении 600 тысяч гривен за допуск к проектам.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении руководителю структурного подразделения коммунального предприятия "Киевпасстранс", его заместителю и двум посредникам (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, в течение 2021 года руководство обособленного структурного подразделения КП "Киевпасстранс" прописало условия и заключило с подконтрольным фиктивным предприятием договор подряда на проведение работ по реконструкции трамвайных путей. Сумма договора составила более 400 млн грн.

"Фиктивный подрядчик, не имея собственных мощностей для выполнения работ, заключил договор субподряда с другим частным предприятием на почти 28 млн грн. Субподрядчик работы выполнил, но руководство структурного подразделения КП с ним не рассчитывалось и задолжало почти 3,5 млн грн. За погашение этой задолженности и получение "допуска" к другим проектам чиновники требовали с исполнителя работ 10% "отката". Общая сумма неправомерной выгоды составила более 600 тыс грн", — говорится в сообщении.

В рамках следствия проведена контролируемая передача денежных средств руководителю структурного подразделения и его заместителю, которые задержаны. Также правоохранители задержали двух посредников – директора подконтрольной фирмы и доверенное лицо должностного лица КП, который осуществлял регистрацию подконтрольных фиктивных предприятий и управлял ими.

Во время обысков в рабочем кабинете руководителя структурного подразделения найдена граната Ф1, из сейфа изъяты денежные средства в сумме $20 600.

Напомним, в Житомирской области разоблачили российского агента, близкого к Верховной Раде.

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