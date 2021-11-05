60 тысяч гривен за невзятие под стражу: в Киеве будут судить следователя полиции

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В Киеве будут судить следователя полиции, которая за взятку в 60 тысяч гривен обещала мужчине невзятие под стражу и помощь в возвращении ранее изъятого имущества.

Завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении следователя СВ Голосеевского УП ГУ НП в Киеве, которая путем обмана пыталась завладеть средствами гражданина (ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины).

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам обвинения, сотрудница полиции пообещала гражданину за 60 тысяч гривен принять меры по неприменению в последней мере пресечения в виде содержания под стражей, помочь в возвращении ранее изъятого имущества и вообще избежать уголовной ответственности по ст. 309 УК Украины.

Полицейскую задержали 19 августа 2021 года с поличным во время передачи 60 тысяч гривен.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, в Кривом Роге за взятки задержали почти весь участок полиции.

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