60 килограммов энергетических батончиков: как волонтеры с Киевщины в тылу развернули целый фронт помощи военным

Они пекут, варят, производят энергетические батончики, отправляют военным провизию на передовую, собирают деньги на автомобили и плетут маскировочные сетки. Часть громады почти месяц была в оккупации рашистов и, несмотря на собственные проблемы, люди все равно находят возможность помогать и приближать нашу победу.

Об этом 18 августа говорится в сюжете ТСН.

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В селе Победа десант волонтеров открывает кулинарный фронт для помощи украинским военным. Сегодняшняя цель – приготовление энергетических батончиков.

Они называют себя пчелками, потому что упорно, быстро и вкусно готовят сладкий десерт. Орехи, курага, цукаты, семена, сухофрукты, изюм и еще двадцать ингредиентов перепускают через мясорубку. Чтобы впоследствии стать энергетическим батончиком. Такой витаминный винегрет мгновенно придает силы.

"Ребята говорили, что неделю не выходили из-под земли и эти батончики их просто спасали", — рассказывает волонтер Светлана Кривульская.

У госпожи Светланы мужчина сейчас на фронте. Поэтому ее волонтерство – это не только помощь любимому, но и попытка помочь и выслушать других. Большинство из этих женщин пережили ужасный месяц оккупации. Издевательства, изнасилования, убийства. Здесь каждая история – человеческая драма.

Нина стала известной на всю деревню, потому что вела активную диверсионную деятельность в тылу врага. Во время оккупации села Победа на ее огороде рашисты устроили укрытие для танков. А прикрываясь ее домом, российские грады обстреливали украинские позиции. Однако женщина боролась с оккупантами по-своему.

Пока оккупанты из отчаяния пили самогонку, отчаянная женщина крала у них боекомплекты и прятала, чтобы впоследствии передать украинским военным.

"Чтобы меньше по нам попало и чтобы им не досталось. Чтобы быстрее война закончилась”, — вспоминает жительница села Победа Нина Орленко.

Война еще не закончилась, но победители продолжают удивлять своей человечностью. Наталья смогла вытащить из оккупации не только свою семью, соседей, родственников и трех собак.

Гена и Георг сейчас радостно хрюкают, заметив свою спасительницу. А пять месяцев назад люди в белых простынях и с белыми флагами на свой страх и риск шли пешком через российские блокпосты. А в багажниках автомобилей ехали кролики и поросята.

“Никто не должен страдать, никто не виноват, что такая агрессия от людей. И она тоже жива душа, как его оставить. Оно же ни в чем не виновато”, — говорит местная жительница Наталья Савченко.

По рассказам и воспоминаниям об ужасной войне волонтеры накрутили 60 килограммов энергетических батончиков. Их уже распробовали украинские военные и ждут новой партии.

Жители села Победа после своего увольнения не сидят сложа руки, а продолжают приближать нашу победу. И уже скоро придет время, когда и эта победа станет на свое законное место.

Напомним, что в Киевской области нашли тело убитого россиянами мужчины.

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