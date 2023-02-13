6 тысяч за 12 квадратов: в Киеве сдают мини-квартиру по цене полноценной

В Украине согласно градостроительным нормам даже самая маленькая квартира не может быть площадью менее 30 квадратов.

В Киеве арендодатель сдает квартиру за 6 тыс. площадью всего 12 квадратных метров. Жилье расположено в отдаленном от центра районе столицы.

Об этом пишет Obozrevatel.

В объявлении говорится, что квартира сдается на продолжительность от 1 месяца. Часть помещения огорожена – там расположили санузел. В то время как напротив него — прихожая с местом для хранения вещей.

"До станции метро Сырец – 20-25 минут пешком. Также можно добраться на транспорте за 10 минут до станций метро Нивки, Святошино", – говорится в объявлении.

Добавим, что в комнате установлен маленький кухонный угол. Там расположены раковина, стиральная машинка, электроплита и электрочайник. Рядом в коридоре стоит холодильник. Кроме того, в жилой части помещения – сложенный стол, небольшой диван, еще один узкий шкаф.

Отметим, что в Украине согласно градостроительным нормам даже самая маленькая квартира не может быть площадью менее 30 квадратов.

Напомним, что в Киеве предлагают в аренду необычную квартиру. Она оформлена в стиле, который в народе прозвали "пшонка-стайл", из-за чрезмерной позолоты и лепнины.

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