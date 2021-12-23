5 миллионов на елку, которой нет: в Киеве "Укрзалізниця" попала в масштабный скандал

5 миллионов на елку, которой нет: в Киеве "Укрзалізниця" попала в масштабный скандал

Деньги на елку выделили, но ее так и не установили.

В Киеве прокуратура подозревает хищение 5 млн гривен на установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале. Деньги на нее выделили, но так и не установили.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Известно, что "Укрзалізниця" заключила договор на установку и украшение елки в помещении вокзала на сумму около 5 млн гривен. По условиям договора, она должна была появиться не позднее 17 декабря. Однако после осмотра 22 декабря стало известно, что елка отсутствует.

Сейчас ведутся следственные действия по выяснению всех обстоятельств уголовного производства и привлечению виновных к ответственности.

Напомним, что в здании Министерства юстиции Украины украсили новогоднюю елку. Лысое новогоднее дерево высмеяли в Сети.

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