5,5 грн кВт/ч: под Киевом жители новостройки вынуждены платить по космическим тарифам (фото)

Дому выдвинули долг более 800 тысяч гривен и угрожают отключить электроэнергию, отопление и водоснабжение.

В селе Крюковщина под Киевом жители нового ЖК iHome вынуждены платить за коммунальные услуги по космическим тарифам. За электроэнергию в многоэтажках "просят" 5,50 грн кВт/ч, а за отопление цену умножают на два. Кроме того, стоимость обещают значительно повысить.

Об этом ТСН.ua рассказали владельцы квартир.

Дома до сих пор не сдали в эксплуатацию

Люди во всем обвиняют застройщика – ЗАО "Украинская строительная компания". По словам жителей, они въехали в свои квартиры еще в 2017 году. Однако дома до сих пор не сдали в эксплуатацию, поэтому они должны платить за коммунальные услуги как предприятие.

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"Дом должен был сдаться в 2016 году, перенесли на 2017-й, мы сделали ремонт, заехали. Были завышены тарифы. Нам сказали, что на это нужно полгода, бюрократические нюансы, пока сдадут дом в эксплуатацию. На данный момент 2022 год, мы до сих пор платим по завышенным тарифам. Когда все платили по 90 копеек, мы платили в районе двух гривен за кВт/ч", — рассказала жительница Александра.

Новостройки не подключены к сети напрямую

Новостройки не подключены к сети напрямую. Их питают от торгового центра, церкви и завода. Владельцы более 300 квартир обращались в прокуратуру, к застройщику, даже перекрывали дорогу, но это никак не повлияло на ситуацию с тарифами.

"На прошлой неделе мы писали застройщику, чтобы он объяснил, с чем связаны такие тарифы, но ответа не получили. Вместо этого нам еще повысили тарифы. Нас уже предупредили, что весной за электроэнергию будем платить по 7-8 грн за кВт/ч”, – рассказала местная жительница.

Жителей предупредили о прекращении электроснабжения

Не платят по завышенным тарифам

По ее словам, есть собственники квартир, которые не платят за коммунальные услуги принципиально. Половина платит по обычному тарифу – 1,68 грн кВт/ч, остальные – по 5 грн. Поэтому в ЖК накопился долг около миллиона гривен.

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"Нам сказали, что полностью отключат дома от всех коммуникаций. Хотите – съезжайте, или платите за должников. Мы не знаем, что делать. Из 400 квартир заселено более 300, большинство семей с детьми", – говорит Александра.

По ее словам, жители в ближайшее время выйдут под стены Верховной Рады с митингом, чтобы на их проблему обратили внимание.

Редакция ТСН.ua пыталась обратиться за комментарием к компании-застройщику "Украинская строительная компания", но ни один из указанных на сайте телефонов главного офиса не работает. В отделе продаж актуальные контакты нам дать не смогли. На официальный запрос в компании также не ответили. Как только появится комментарий, мы опубликуем его на сайте.

Напомним, что самое желанное жилье в Киеве традиционно находится рядом со станциями метро – чтобы можно было удобно и быстро передвигаться по городу. Из-за большого спроса растет и цена. Мы узнали, сколько стоит арендовать квартиру за 10-15 минут ходьбы до подземки и на какой ветке дешевле.

Тарифы обещают повысить

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