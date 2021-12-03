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4 декабря на дорогах столицы ожидается гололед – советы Укргидрометцентра для водителей и пешеходов

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4 декабря на дорогах столицы ожидается гололед – советы Укргидрометцентра для водителей и пешеходов

УНІАН

Ожидают І уровень опасности, желтый.

Вечером 3 декабря и 4 декабря в Киеве ожидают замерзание мокрого снега, что приведет к образованию гололеда.

О мерах безопасности для водителей и пешеходов напомнили в Укргидрометцентре.

Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололеда.

Советы водителям:

  • нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
  • при нарушении равновесия при ходьбе в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
  • будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Кроме того, в Укргидрометцентре напомнили пешеходам, что во время гололеда следует быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

Водителям также напомнили, что в период ухудшения погодных условий не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники. Автомобили, которые будут мешать дорожникам, будут эвакуированы.

Напомним, первые зимние выходные, 4-5 декабря, в Украине будут богаты осадками и холодными. Ночью в некоторых регионах температура будет опускаться до 9-15° мороза.

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