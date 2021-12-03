4 декабря на дорогах столицы ожидается гололед – советы Укргидрометцентра для водителей и пешеходов

4 декабря на дорогах столицы ожидается гололед – советы Укргидрометцентра для водителей и пешеходов

Ожидают І уровень опасности, желтый.

Вечером 3 декабря и 4 декабря в Киеве ожидают замерзание мокрого снега, что приведет к образованию гололеда.

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О мерах безопасности для водителей и пешеходов напомнили в Укргидрометцентре.

Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололеда.

Советы водителям:

нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия при ходьбе в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Кроме того, в Укргидрометцентре напомнили пешеходам, что во время гололеда следует быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

Водителям также напомнили, что в период ухудшения погодных условий не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники. Автомобили, которые будут мешать дорожникам, будут эвакуированы.

Напомним, первые зимние выходные, 4-5 декабря, в Украине будут богаты осадками и холодными. Ночью в некоторых регионах температура будет опускаться до 9-15° мороза.

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