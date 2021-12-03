4 декабря на дорогах столицы ожидается гололед – советы Укргидрометцентра для водителей и пешеходов

Ожидают І уровень опасности, желтый.
Вечером 3 декабря и 4 декабря в Киеве ожидают замерзание мокрого снега, что приведет к образованию гололеда.
О мерах безопасности для водителей и пешеходов напомнили в Укргидрометцентре.
Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололеда.
Советы водителям:
- нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Советы пешеходам:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия при ходьбе в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.
Кроме того, в Укргидрометцентре напомнили пешеходам, что во время гололеда следует быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.
Водителям также напомнили, что в период ухудшения погодных условий не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники. Автомобили, которые будут мешать дорожникам, будут эвакуированы.
Напомним, первые зимние выходные, 4-5 декабря, в Украине будут богаты осадками и холодными. Ночью в некоторых регионах температура будет опускаться до 9-15° мороза.