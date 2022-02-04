4,5 тысячи за сертификат о вакцинации: в Киеве на подделках поймали главного врача (фото)

4,5 тысячи за сертификат о вакцинации: в Киеве на подделках поймали главного врача (фото)

Услуги стоили от 3 до 4,5 тысячи гривен.

В Киеве главврача районной больницы подозревают в подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19. Руководитель медицинского учреждения вносил недостоверную информацию в электронную систему eHealth.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Известно, что преступную схему организовали два жителя Киева и привлекли руководителей медицинских учреждений и семейных врачей в разных городах Украины, а также целый ряд посредников.

Они ежедневно формировали и передавали врачам списки лиц для внесения в eHealth сведений о якобы прививке. Данные в дальнейшем загружались в портал "Дія".

Ежемесячно в электронную систему вносилось около 2 тысяч недостоверных записей. Услуги стоили от 3 до 4,5 тысячи гривен.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 3 февраля, заразились коронавирусом 43 778 человек. Больше всего новых случаев зафиксировано в Одесской, Львовской и Житомирской областях.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали почти 44 тысячи новых случаев

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