38 бригад, мотопомпы и гидромониторы: в Киеве ликвидируют последствия непогоды

38 бригад, мотопомпы и гидромониторы: в Киеве ликвидируют последствия непогоды

Столица приходит в себя после мощного ливня.

Киев накрыл мощный ливень — за 30 минут выпало 18 мм осадков, а это почти недельная норма.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сейчас к ликвидации последствий непогоды привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК "Киевавтодор"— всего 326 работников дорожно-эксплуатационных предприятий. В работе задействована специальная техника — гидромониторы, гидроэлеваторы, мотопомпы.

Техника заблаговременно дежурила на просп. Броварском возле станции метро "Черниговская", на развязке возле станции метро "Левобережная", на ул. Брожко, у тоннеля на ул. О. Телиги.

Работы по ликвидации подтоплений продолжаются на просп. Палладина, ул. Стеценко, Площади Героев Бреста, тоннели на ул. О. Телиги, ул. Кирилловской, ул. Автозаводской, ул. Победы и др.

Напомним, Киев накрыл мощный ливень с грозой, градом и порывами ветра. Из-за подтопления закрыта на вход и выход станция метро "Берестейская".

Также метро "Академгородок" закрыта на вход и выход по техническим причинам (попадание воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты.

Кроме того, многие улицы затоплены, в том числе подземные переходы и остановки, даже поплыли некоторые машины.

Поваленные деревья и уничтоженный асфальт Киев затопило из-за сильного ливня

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