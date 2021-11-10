-3°С в воздухе и до -5°С на поверхности: мосты Киева начали обрабатывать противогололедными средствами

-3°С в воздухе и до -5°С на поверхности: мосты Киева начали обрабатывать противогололедными средствами

Используют машины для нанесения жидких хлоридов (соляной раствор).

Минувшей ночью в Киеве температура воздуха опустилась до -3°С и достигла -5°С на поверхности мостов. В таких условиях конденсат может вызвать гололедицу. Чтобы этого не допустить, дорожники обрабатывали ночью мосты и путепроводы противогололедными средствами.

Об этом сообщает "Киевавтодор".

В частности, использовали машины для нанесения жидких хлоридов (соляной раствор).

Прошлой ночью были привлечены 62 единицы спецтехники.

В общей сложности для зимнего содержания дорог, мостов, тротуаров и велодорожек готовы 458 единиц основной и 128 дополнительной спецтехники.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.

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