28-летний киевлянин присылал интимные фото 8-летнему мальчику, с которым играл в онлайн-игру

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

В Киеве 28-летний злоумышленник через компьютерную игру познакомился с 8-летним мальчиком и посылал ему свои интимные фото, требуя сделать аналогичные фотографии.

Об этом пишет полиция Киева и Киевская городская прокуратура.

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Отец увидел в телефоне сына изображение порнографического характера. Как оказалось, фото ребенку прислал неизвестный через мессенджер. Отец сразу же обратился в полицию.

Как выяснилось, злоумышленник познакомился с мальчиком в чате популярной компьютерной игры, где педофил выдавал себя сверстником малыша. Чтобы установить дружеские отношения, он даже послал фото другого ребенка, которое нашел в Интернете.

"В дальнейшем негодяй, пользуясь неосведомленностью и малолетним возрастом собеседника, вел с последним развратные беседы, присылал фото порнографического характера и уговорил мальчика сделать собственные аналогичные фотографии и прислать ему" – рассказывает начальник Подольского управления полиции Юрий Трембицкий.

Правоохранители установили личность правонарушителя. Им оказался 28-летний уроженец Ивано-Франковской области, около пяти лет проживающий в Киеве.

Педофил находится под стражей. / Фото: Национальная полиция Украины

В настоящее время педофил находится под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Полицейские также проверяют его причастность к другим возможным аналогичным фактам противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области отец изнасиловал родную дочь.

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