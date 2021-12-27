2220-й или 2222 год: Кличко рассмешил Сеть новым ляпом в новогоднем поздравлении

2220-й или 2222 год: Кличко рассмешил Сеть новым ляпом в новогоднем поздравлении

Мэр Киева сначала поздравил украинцев с 2220-м, а затем с 2222 годом.

Мэр Киева Виталий Кличко отметился очередным ляпом, ошибшись с приветствием на 200 лет. Во время своей речи он поздравил всех сначала с 2220 годом, а затем с 2222-м.

Видео конфуза главы столицы появилось в Сети.

Мэр сначала поздравил украинцев с 2220 годом. Поняв, что ошибся, Кличко предпринял несколько попыток правильно назвать наступающий год, но безуспешно.

"С хорошим настроением встречаем новый 2200 год (пауза — Ред.), 2222 год", — сказал он.

Виталий Кличко поздравил киевлян с новым 2222 годом

Это далеко не первый ляп мэра Киева. В начале декабря Кличко заверил жителей столицы, что дорожные службы готовы к зиме и будут "посыпать дороги снегом".

В ходе одного из брифингов мэра Киева подвели слова "после" и "сенсационные". Первое у него превратилось в непристойное "п*ська", а вот второе никак не удавалось произнести.

Отметим, что сам политик с юмором относится к своим конфузам. Он даже издал книгу со своими смешными цитатами.

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