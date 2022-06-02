22 млн убытков бюджету: в Киеве будут судить коммунальщиков и директора "Киевкинофильм"

22 млн убытков бюджету: в Киеве будут судить коммунальщиков и директора "Киевкинофильм"

Коммунальщики составили незаконный акт и заявили, что пользоваться помещением якобы невозможно.

В Киеве будут судить чиновников Департамента коммунальной собственности и директора КП "Киевкинофильм". Они составили акт, не предусмотренный законодательством, и нанесли ущерб бюджету более чем на 22 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Так, в 2019 году первый заместитель начальника департамента и директор КП заключили с частным обществом трехсторонний договор аренды помещений кинотеатра "Киев" площадью более 7 тысяч квадратных метров на улице Большой Васильковской. Арендная плата составила 2,1 млн гривен без учета НДС за базовый месяц.

Выплаты в полном объеме производились с июня по ноябрь 2019 года включительно. Однако в дальнейшем арендатор обратился в департамент с просьбой проверить состояние здания кинотеатра.

В связи с этим директор департамента создал комиссию, которая уже на следующий день составила Акт о приостановлении выполнения сторонами своих обязательств по договору аренды в части начисления и уплаты арендной платы из-за невозможности использования арендатором помещений кинотеатра.

"В ходе досудебного расследования установлено, что составление указанного акта не предусмотрено действующим законодательством, а порядок разрешения споров в части пригодности объекта аренды к использованию по целевому назначению относится к компетенции суда", — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы, помещение кинотеатра полностью пригодно в настоящее время для эксплуатации по целевому назначению — организации кинопоказов. Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в Киеве полицейские разоблачили точку сбыта наркотиков, замаскированную под магазин брендовой одежды и обуви. Судя по опубликованным фото, это Werare на улице Тарасовской.

С первого июня в Киеве открывают коммунальные детские сады.

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