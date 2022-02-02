20 тысяч за герб СССР: в Киеве известный магазин одежды выпустил серьги с советской символикой (фото)

Они напоминают герб СССР. Но вместо серпа и молота в центре изображена пятиконечная звезда.
Известный магазин одежды украинских дизайнеров в Киеве выпустил серьги с советской символикой, запрещенной в Украине. Украшение продают почти за 20 тысяч гривен.
Об этом свидетельствует ассортимент на сайте.
На моделях в новой коллекции представлены большие серьги желтого цвета. Они напоминают герб СССР. Но вместо серпа и молота в центре изображена пятиконечная звезда. Ниже указан бренд.
"Легкие двусторонние серьги со звездой и логотипом. Ручная работа", — говорится в описании товара.
На странице магазина в Instagram пользователи возмутились.
"Совсем ***нулись. Нормальный же бренд был", "Стыд", "А в чем идея?", "Кроме того, что это советская символика, никто не замечает, что это откровенно какая-то сувенироподобная безвкусица?" — написали под фото с серьгами.
Отметим, что в Украине запрещено изготовление, распространение, а также публичное использование символики тоталитарного режима.
Редакция ТСН.ua пыталась обратиться в магазин за комментарием по продаже сережек с запретной символикой. Но на сайте не указаны никакие контакты. Телефоны, которые мы нашли в Сети, не отвечают.
Напомним, что в Николаеве преподавателю института права Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергею Шубину объявили выговор за антиукраинские высказывания в соцсети. Профессор в комментариях под своим постом назвал украинский язык "рвотой".
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