20 тысяч игрушек и высота 31 метр: какой будет новогодняя елка в Киеве

20 тысяч игрушек и высота 31 метр: какой будет новогодняя елка в Киеве

Над елкой будет подниматься купол в виде звездного неба.

Главная елка страны в этом году будет искусственной, по информации СМИ. Ее высота составит 31 метра.

Об этом пишет " Сегодня".

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Игрушки для елки в Киеве изготавливают на предприятии во Львовской области.

"В этом году мы украсим елку небольшими игрушками отечественного производства. Одна — 8 сантиметров в диаметре. Их будет 20тысяч, не меньше. 75% — красного цвета, и 25% — золотого. По объему — это целая фура игрушек. Примерно, через неделю их привезут в Киев", — сообщает президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

По его словам, игрушки будут пластиковыми, а на елке их разместят точечно. Будет казаться, что дерево окутано бисером.

Над елкой будет подниматься купол в виде звездного неба из гирлянд теплого цвета.

"Цветовая гамма постоянно будет меняться и расходиться в стороны от елки. Ее в этом году мы сделаем пышной, больше прошлогодней по ширине на три метра, причем по всей высоте", — добавляет он.

Напомним, в Киеве на Софийской площади начали подготовку к новогодним праздникам. Администрация Киева и организаторы главной елки Украины уже утвердили концепцию новогодне-рождественского проекта.

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