20 квадратов за $33 тысячи: в Киеве продают мини-квартиру без окон (фото)

20 квадратов за $33 тысячи: в Киеве продают мини-квартиру без окон (фото)

В квартире нет окон, есть только одни стеклянные двери.

В Киеве на Подоле продают однокомнатную квартиру без окон. Там есть только одни стеклянные двери.

Площадь квартиры составляет 20 квадратных метров, за нее просят $33 тысячи.

Об этом сообщает сайт объявлений OLX.ua.

Смарт-квартира расположена на первом этаже подвального помещения на ул. Светлицкого, 35.

"В квартире выполнен качественный свежий ремонт, установлена бытовая техника и мебель. В ванной душевая кабина, бойлер, стиральная машина, счетчики на воду. Замечательная инфраструктура — детские сады, школы, торговые центры. Лесопарковая зона в пешей доступности...", — говорится в объявлении.

Владелец, который продает квартиру, отметил, что в ней никто не жил.

Напомним, цены на аренду квартир взлетели вверх: только в Киеве в июле стоимость выросла в среднем на 6%.

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