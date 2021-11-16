20 копеек, 20 тысяч рублей и 20 грн: как изменялись цены за проезд в киевском метро

20 копеек, 20 тысяч рублей и 20 грн: как изменялись цены за проезд в киевском метро

В свое время стоимость проезда росла в 10 раз.

В Киеве цена проезда в общественном транспорте, предварительно, с 1 января 2022 года вырастет до 20 грн. Владельцы "Карты киевлянина" смогут несколько сэкономить, для них цена будет – 12 грн.

После анонсирования очередного роста цен ТСН предлагает вспомнить, как изменялась стоимость проезда в киевской подземке за годы независимости.

Сразу после распада СССР, киевляне продолжали платить за проезд по рублям, в 1991 году стоимость жетона метро составляла 15 копеек. Первое повышение было уже через год, в 1992-м, — сначала до 20 копеек, а через три месяца, в апреле, до 50.

В конце того же 92-го за метро рассчитывались уже 5 рублей. А затем произошел резкий рост. К концу 1993-го проезд подорожал в 20 раз – до 100 карбованцев.

В 93-94 годах цена проезда выросла уже в десять раз, а в период между началом 95-го и 96-го годов проезд подорожал в четыре раза и составил сумму в 20 тысяч карбованцев за одну поездку в метро или наземном транспорте.

А уже впоследствии ввели в обращение гривну и цены снова изменились. Вместо десятков тысяч за один билет в 1996 году стоимость снова стала 20 копеек. В конце года ее увеличили до 30 и не трогали до 2000-го, когда цену жетона установили на уровне 50 копеек. При этом средняя зарплата за это время выросла примерно в такой же пропорции – с 132 до 210 гривен.

Снова значительное повышение стоимости проезда произошло в 2008 году, до 2 гривен. В следующем году цену даже снизили до 1,70 грн, но в 2010 году снова вернули на уровень 2-х гривен.

Вдвое проезд вырос в 2015 году. Тогда спуститься в киевскую подземку можно было за 4 грн., а в 2017-м стоимость жетона была уже 5 грн.

Последнее повышение стоимости было 2018-го года — до 8 грн :

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