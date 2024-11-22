2 тысячи долларов за избегание мобилизации: полиция разоблачила новую схему

35-летний врач-хирург из Киевщины за "вознаграждение" выдавал уклоняющимся медицинские документы, которые предоставляли возможность в дальнейшем получить группу инвалидности и избежать военной службы.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Правоохранители задержали врача во время получения неправомерной выгоды в размере 2000 долларов в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Ему объявили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления, сопряженное с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Днепровском районе Киева раздался взрыв, в результате которого погиб неизвестный мужчина.

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