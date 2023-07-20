2 млн грн убытков на ремонте спортивной школы: в Киеве чиновник придумал схему наживы

Директор ДЮСШ заключил соглашение о капремонте школы с подрядным предприятием по завышенным ценам.

В Киеве директор детско-юношеской спортивной школы с помощью директора подрядного предприятия растратил деньги из госбюджета во время капитального ремонта здания.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Досудебным расследованием установлено, что должностное лицо заключило соглашение о проведении капитального ремонта детской спортивной школы с подрядным предприятием по завышенным ценам. В рамках досудебного расследования был проведен ряд экспертиз, подтвердивших ущерб бюджету на общую сумму около 2 миллионов гривен.

Следователи объявили госслужащему о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве обнаружен многомиллионный ущерб во время реконструкции Почтовой площади.

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