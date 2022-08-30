2 млн грн хищений на расчистке ручья: в Киеве будут судить экс-чиновников КП "Плесо" и подрядчика

В Киеве будут судить экс-чиновников КП "Плесо" и подрядчика, подозреваемых в хищении 2 млн грн на расчистке ручья Сырец.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как установлено следствием, в марте 2020 между КП "Плесо" и подрядной организацией был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений и расчистки ручья Сырец в Подольском и Шевченковском районах г. Киева.

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В дальнейшем, несмотря на то, что подрядная организация не выполнила работу в полном объеме, ее руководитель внес в акты приемки выполненных работ ложные сведения об их выполнении.

В свою очередь, заместитель начальника отдела проектирования и подготовки строительства КП "Плесо" и инженер по техническому надзору, действуя в интересах подрядчика, подписали указанные документы.

Согласно выводам экономической экспертизы, столичному бюджету нанесен ущерб на сумму более 2,1 млн гривен.

В настоящее время обвинительный акт в отношении уже бывших должностных лиц коммунального предприятия и руководителя подрядной организации по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины направлен в суд для рассмотрения по существу.

Имущество подозреваемых арестованы и заявлен иск о возмещении нанесенного ущерба.

Напомним, в Киеве ученый за 1500 евро помогал уклоняющимся становиться "польскими студентами".

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