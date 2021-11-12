2 млн гривен убытков при закупке ИВЛ в детскую кардиологию: подозревается главная бухгалтер

Решается вопрос об отстранении подозреваемой от должности и избрании меры пресечения.

В Киеве сообщено о подозрении главному бухгалтеру Центра детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения по факту служебной халатности, что привело к безосновательному перечислению 2 млн гривен из госбюджета при закупке ИВЛ.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Досудебным расследованием установлено, что подозреваемая, занимая должность главного бухгалтера, ненадлежащим образом исполнила свои служебные обязанности и, не убедившись в правильности начисленных сумм за поставленные в Центр аппараты искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательные станции, безосновательно превысила суммы таких начислений на 2 млн гривен.

В частности главная бухгалтер не учла, что аппарат искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательная станция являются товарами, необходимыми для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек эпидемий и пандемий, острой респираторной болезни COVID-19, а потому налогообложение налогом на добавленную стоимость.

В настоящее время решается вопрос об отстранении подозреваемой от должности и избрании меры пресечения.

Напомним, Киев от 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

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