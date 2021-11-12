2 млн гривен убытков при закупке ИВЛ в детскую кардиологию: подозревается главная бухгалтер

Решается вопрос об отстранении подозреваемой от должности и избрании меры пресечения.
В Киеве сообщено о подозрении главному бухгалтеру Центра детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения по факту служебной халатности, что привело к безосновательному перечислению 2 млн гривен из госбюджета при закупке ИВЛ.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Досудебным расследованием установлено, что подозреваемая, занимая должность главного бухгалтера, ненадлежащим образом исполнила свои служебные обязанности и, не убедившись в правильности начисленных сумм за поставленные в Центр аппараты искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательные станции, безосновательно превысила суммы таких начислений на 2 млн гривен.
В частности главная бухгалтер не учла, что аппарат искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательная станция являются товарами, необходимыми для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек эпидемий и пандемий, острой респираторной болезни COVID-19, а потому налогообложение налогом на добавленную стоимость.
В настоящее время решается вопрос об отстранении подозреваемой от должности и избрании меры пресечения.
Напомним, Киев от 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
Читайте также:
- Украинка из-за положительного теста на коронавирус попала в тупик: жилья в Киеве нет, в больницу не возьмут
- "Я этого делать не могу": главный врач инфекционной больницы Николаева о ситуации с коронавирусными больными
- Влияет ли вакцина от коронавируса на мужскую потенцию: врач ответила
- Крысы, тараканы, бутылки с мочой и паутина: в центре Киева мужчина превратил четырехкомнатную квартиру в свалку
- В одном из супермаркетов Киева женщина одевала маску на свою собаку: видео