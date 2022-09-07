16-летним девушкам, избившим одноклассницу в Киеве, грозит заключение

Досудебное расследование продолжается.
В Киеве 16-летним девушкам, которые брызнули в лицо одноклассницы газовым баллончиком, а затем избили ее, грозит до четырех лет лишения свободы.
Об этом сообщили в Национальной полиции.
Действия нарушительниц квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц. Следователи по согласованию с окружной прокуратурой готовят материалы для уведомления им о подозрении.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в полиции рассказали подробности задержания полуголого мужчины в Ирпене, кричавшего "Россия, забери меня" посреди улицы.
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